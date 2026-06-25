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"Нова пошта" запровадила нічну доставку посилок в поштомати: у яких містах працює пілотний проєкт

Нова пошта
"Нова пошта" почала доставляти посилки в поштомати вночі / Фото: пресслужба "Нової пошти"

Логістична компанія "Нова пошта" запустила пілотний проєкт доставки відправлень до поштоматів у нічний час. Сервіс на етапі тестування працює у п'яти містах України: Києві, Одесі, Львові, Полтаві та Дніпрі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Новий графік транспортування діє з 22:00 до 07:00. Завдяки цьому клієнти мають можливість забирати свої замовлення вранці до початку робочого дня. У травні в межах цього проєкту до поштоматів у нічний час було привезено майже 160 тисяч посилок.

"Наразі нічна доставка працює у форматі пілоту. Після успішного завершення тестування ми плануємо масштабувати цей досвід і запустити нічну доставку в поштомат у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України", — зазначив директор департаменту логістики поштоматів "Нової пошти" Іван Богуцький.

Паралельно із запуском пілотного проєкту "Нова пошта" зменшила загальний час транспортування вантажів. Як зазначили у компанії, якщо у січні середній термін доставки до поштомата становив 26,5 годин, то у травні цей показник знизився до 20,5 годин.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує розширити інфраструктуру доставки: до кінця 2026 року мережа поштоматів має зрости ще на 6 тис. одиниць, а кількість мінівідділень — на 300. У першому кварталі компанія вже відкрила 2,6 тис. нових поштоматів.

Автор:
Тетяна Ковальчук