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"Новая почта" ввела ночную доставку посылок в почтоматы: в каких городах работает пилотный проект

Новая почта
"Новая почта" начала доставлять посылки в почтоматы ночью/Фото: прессслужба "Новой почты"

Логистическая компания "Новая почта" запустила пилотный проект доставки отправлений в почтоматы в ночное время. Сервис на этапе тестирования работает в пяти городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Полтаве и Днепре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый график транспортировки действует с 22:00 до 07:00. Благодаря этому клиенты могут забирать свои заказы утром до начала рабочего дня. В мае в рамках этого проекта к почтаматам в ночное время было привезено почти 160 тысяч посылок.

"В настоящее время ночная доставка работает в формате пилота. После успешного завершения тестирования мы планируем масштабировать этот опыт и запустить ночную доставку в почтомат во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины", - отметил директор департамента логистики почтоматов "Новой почты" Иван Богуцкий.

Параллельно с запуском пилотного проекта "Новая почта" снизила общее время транспортировки грузов. Как отметили в компании, если в январе средний срок доставки в почтомат составлял 26,5 часов, то в мае этот показатель снизился до 20,5 часов.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" планирует расширить инфраструктуру доставки : к концу 2026 года сеть почтоматов должна возрасти еще на 6 тыс. единиц, а количество миниотделений - на 300. В первом квартале компания уже открыла 2,6 тыс. новых почтоматов.

Автор:
Татьяна Ковальчук