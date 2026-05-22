"Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в стране ЕС

Логистическая компания "Новая почта" запускает собственную курьерскую доставку в пяти регионах Чехии, которая будет работать без выходных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Услуга уже доступна в Праге, а также в Пльзенском, Южно-Моравском, Моравско-Силезском и Карловарском краях.

Теперь клиенты могут вызвать курьера для отправки или получения посылки в пределах города в течение 1-2 часов или выбрать собственное удобное время доставки. Также компания ввела двухчасовые временные окна доставки с обязательным предварительным уведомлением.

В сутки посылка будет доставлена в 16 городов Чехии, а также в Братиславу, Милан, Варшаву и Берлин. Доставка во Львов занимает два рабочих дня.

Оплатить доставку можно онлайн, наличными или банковской картой через POS-терминал во время передачи или получения посылки, а при получении в почтомате через мобильное приложение Nova Post.

Ранее сообщалось, что компания Nova Post инвестирует более 6 млн чешских крон (около 246 760 евро) в развитие собственной логистической инфраструктуры в Чехии. Сегодня сеть включает 22 отделения в 15 городах, более 6 500 партнерских точек выдачи, а также услуги адресной доставки и забора отправлений по всей стране.

Автор:
Светлана Манько