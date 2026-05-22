Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Нова пошта" запустила власну кур’єрську доставку в країні ЄС

Nova Postї
Nova Post запустила власну курʼєрську доставку в 5 регіонах Чехії / Нова пошта

Логістична компанія "Нова пошта" запускає власну кур’єрську доставку в пʼяти регіонах Чехії, яка працюватиме без вихідних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що послуга вже доступна у Празі, а також у Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях. 

Відтепер клієнти можуть викликати курʼєра для відправлення чи отримання посилки у межах міста протягом 1-2 годин або обрати власний зручний час доставки. Також компанія запровадила двогодинні часові вікна доставки з обов'язковим попереднім інформуванням. 

За добу посилка буде доставлена до 16 міст Чехії, а також у Братиславу, Мілан, Варшаву та Берлін. Доставка до Львова займає два  робочі дні. 

Оплатити доставку можна онлайн, готівкою або банківською карткою через POS-термінал під час передачі чи отримання посилки, а при отриманні в поштоматі через мобільний застосунок Nova Post.

Раніше повідомлялося, що компанія Nova Post інвестує понад 6 млн чеських крон (близько 246 760 євро) у розвиток власної логістичної інфраструктури в Чехії. На сьогодні мережа включає 22 відділення у 15 містах, понад 6 500 партнерських точок видачі, а також послуги адресної доставки та забору відправлень по всій країні.

Автор:
Світлана Манько