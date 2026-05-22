"Нова пошта" запустила власну кур’єрську доставку в країні ЄС

Логістична компанія "Нова пошта" запускає власну кур’єрську доставку в пʼяти регіонах Чехії, яка працюватиме без вихідних.

Зазначається, що послуга вже доступна у Празі, а також у Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях.

Відтепер клієнти можуть викликати курʼєра для відправлення чи отримання посилки у межах міста протягом 1-2 годин або обрати власний зручний час доставки. Також компанія запровадила двогодинні часові вікна доставки з обов'язковим попереднім інформуванням.

За добу посилка буде доставлена до 16 міст Чехії, а також у Братиславу, Мілан, Варшаву та Берлін. Доставка до Львова займає два робочі дні.

Оплатити доставку можна онлайн, готівкою або банківською карткою через POS-термінал під час передачі чи отримання посилки, а при отриманні в поштоматі через мобільний застосунок Nova Post.

Раніше повідомлялося, що компанія Nova Post інвестує понад 6 млн чеських крон (близько 246 760 євро) у розвиток власної логістичної інфраструктури в Чехії. На сьогодні мережа включає 22 відділення у 15 містах, понад 6 500 партнерських точок видачі, а також послуги адресної доставки та забору відправлень по всій країні.