Nova Post розпочала співпрацю з мережею поштоматів myflexbox в Австрії

Nova Post розпочинає партнерство з myflexbox в Австрії / Нова пошта

Українська логістична компанія Nova Post розпочала співпрацю з мережею поштоматів myflexbox в Австрії. На першому етапі сервіс доступний у Відні, проте в подальшому мережа охопить всю країну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Клієнти можуть отримувати посилки вагою до 30 кг у понад 200 поштоматах. Обладнання доступне для користувачів цілодобово. Точки видачі розміщені на АЗК, у торгових центрах, магазинах LIBRO та PAGRO DISKONT, на вокзалах та у житлових комплексах. Доставку до поштоматів забезпечує власний автопарк Nova Post.

Владислав Марунков, СЕО Nova Post в Австрії, повідомив про плани масштабування сервісу: "До кінця року швидка та надійна доставка Nova Post буде доступна у понад 550 партнерських поштоматів, зокрема у містах Грац, Лінц, Зальцбург та Інсбрук. А клієнти зможуть не лише отримувати відправлення, але й робити відправки".

Це партнерство є частиною стратегії Nova Post щодо розвитку міської логістики в Європі через інтеграцію з локальною інфраструктурою.

Як зазначили в myflexbox, пряма доставка до поштоматів із використанням власного транспорту Nova Post забезпечує клієнтам низку переваг. Зокрема, споживачам більше не потрібно узгоджувати час візиту кур’єра, а ризик пропущеної доставки усувається, що надає повний контроль над отриманням відправлень. Крім того, такий формат роботи позитивно впливає на міське середовище: маршрути стають консолідованими, а логістика так званої "останньої милі" працює ефективніше.

Джонатан Гротхаус, генеральний директор і засновник myflexbox, зазначає: "Остання миля — це найвимогливіший та найресурсоємніший етап усього ланцюга поставок. Завдяки нашій співпраці з Nova Post ми вкотре доводимо, що мережі з відкритим кодом є найефективнішою відповіддю на виклики міської логістики. Ми консолідуємо маршрути, сталим чином знімаємо навантаження на міську інфраструктуру та створюємо вимірну додану цінність для постачальників логістичних послуг, міст і кінцевих споживачів".

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

"Нова пошта" багатьох країнах, зокрема у Польщі, Словаччині, Німеччині, Італії, Литві, Іспанії, Румунії, Чехії, Великій Британії тощо. На ринок Австрії компанія вийшла у жовтні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Nova Post інвестує понад 6 млн чеських крон (близько 246 760 євро) у розвиток власної логістичної інфраструктури в Чехії. На сьогодні мережа включає 22 відділення у 15 містах, понад 6 500 партнерських точок видачі, а також послуги адресної доставки та забору відправлень по всій країні.

Автор:
Тетяна Ковальчук