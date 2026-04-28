Nova Post начала сотрудничество с сетью почтоматов myflexbox в Австрии

Украинская логистическая компания Nova Post начала сотрудничество с сетью почтоматов myflexbox в Австрии. На первом этапе сервис доступен в Вене, но в дальнейшем сеть охватит всю страну.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Клиенты могут получать посылки весом до 30 кг в более чем 200 почтоматах. Оборудование доступно для пользователей круглосуточно. Точки выдачи размещены на АЗК, в торговых центрах, магазинах LIBRO и PAGRO DISKONT, на вокзалах и жилых комплексах. Доставку к почтаматам обеспечивает собственный автопарк Nova Post.

Владислав Марунков, СЕО Nova Post в Австрии, сообщил о планах масштабирования сервиса: "До конца года быстрая и надежная доставка Nova Post будет доступна более чем 550 партнерским почтаматам, в частности в городах Грац, Линц, Зальцбург и Инсбрук. А клиенты смогут не только получать отправки, но и".

Это партнерство является частью стратегии Nova Post по развитию городской логистики в Европе посредством интеграции с локальной инфраструктурой.

Как отметили в myflexbox, прямая доставка по почтоматам с использованием собственного транспорта Nova Post обеспечивает клиентам ряд преимуществ. В частности, потребителям больше не нужно согласовывать время визита курьера, а риск пропущенной доставки устраняется, что дает полный контроль над получением отправлений. Кроме того, такой формат работы оказывает положительное влияние на городскую среду: маршруты становятся консолидированными, а логистика так называемой "последней мили" работает эффективнее.

Джонатан Гротхаус, генеральный директор и основатель myflexbox, отмечает: "Последняя миля — это самый требовательный и ресурсный этап всей цепи поставок. Благодаря нашему сотрудничеству с Nova Post мы в очередной раз доказываем, что сети с открытым кодом являются самым эффективным ответом на вызовы городской логистики. инфраструктуру и создаем измеримую добавленную ценность для поставщиков логистических услуг, городов и конечных потребителей.

О "Новой почте"

"Новая почта" - это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

"Новая почта" во многих странах, в частности в Польше, Словакии, Германии, Италии, Литве, Испании, Румынии, Чехии, Великобритании и т.д. На рынок Австрии компания вышла в октябре 2024г.

Ранее сообщалось, что Nova Post инвестирует более 6 млн чешских крон (около 246 760 евро) в развитие собственной логистической инфраструктуры в Чехии. Сегодня сеть включает 22 отделения в 15 городах, более 6 500 партнерских точек выдачи, а также услуги адресной доставки и забора отправлений по всей стране.

Автор:
Татьяна Ковальчук