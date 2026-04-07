Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Наличный курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Новая почта" установила почти 2700 почтоматов за три месяца: какие планы компании до конца года

банкомат Новой почты, девушка, парень
"Новая почта" продолжает развитие сети банкоматов и отделений / Новая почта

За первые три месяца "Новая почта" расширила свою инфраструктуру в Украине. За этот период было установлено 2680 новых почтоматов, открыто 36 отделений и 329 пунктов приема и выдачи посылок.

Большинство новых отделений (21 из 36) появилось на территории жилых комплексов. Наибольшее количество новых точек зафиксировано в Киевской, Львовской и Запорожской областях.

"Стоит отметить, что мы не только открываем новые точки сервиса Новой почты, но и параллельно стандартизируем уже существующую сеть... 19 отделений изменили свои локации, чтобы воспользоваться услугами было еще удобнее", — сообщила руководитель отдела планирования развития сети Анна Федченко.

В настоящее время общее количество почтоматов компании в Украине составляет 36 755 единиц. Для повышения пропускной способности компания тестирует новые форматы оборудования. Было запущено пространство почтаматов длиной 13 метров, содержащее 26 секций и 286 ячеек. Также на 445 объектах были добавлены новые стеки к уже установленным устройствам.

Директор департамента почтоматов Артур Куделин отметил: "Помимо масштабирования сети мы экспериментируем с форматами... Сейчас уже расширили 445 точек".

К концу 2026 г. компания планирует установить 6000 дополнительных почтоматов и открыть 300 миниотделений по всей стране.

Напомним, логистическая компания "Новая почта" с 13 апреля 2026 года обновляет тарифы на доставку. В компании отмечают, что изменения призваны обеспечить стабильность сервиса, быстроту доставки и качество обслуживания.

Автор:
Татьяна Ковальчук