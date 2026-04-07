"Новая почта" установила почти 2700 почтоматов за три месяца: какие планы компании до конца года

За первые три месяца "Новая почта" расширила свою инфраструктуру в Украине. За этот период было установлено 2680 новых почтоматов, открыто 36 отделений и 329 пунктов приема и выдачи посылок.

Большинство новых отделений (21 из 36) появилось на территории жилых комплексов. Наибольшее количество новых точек зафиксировано в Киевской, Львовской и Запорожской областях.

"Стоит отметить, что мы не только открываем новые точки сервиса Новой почты, но и параллельно стандартизируем уже существующую сеть... 19 отделений изменили свои локации, чтобы воспользоваться услугами было еще удобнее", — сообщила руководитель отдела планирования развития сети Анна Федченко.

В настоящее время общее количество почтоматов компании в Украине составляет 36 755 единиц. Для повышения пропускной способности компания тестирует новые форматы оборудования. Было запущено пространство почтаматов длиной 13 метров, содержащее 26 секций и 286 ячеек. Также на 445 объектах были добавлены новые стеки к уже установленным устройствам.

Директор департамента почтоматов Артур Куделин отметил: "Помимо масштабирования сети мы экспериментируем с форматами... Сейчас уже расширили 445 точек".

К концу 2026 г. компания планирует установить 6000 дополнительных почтоматов и открыть 300 миниотделений по всей стране.

Напомним, логистическая компания "Новая почта" с 13 апреля 2026 года обновляет тарифы на доставку. В компании отмечают, что изменения призваны обеспечить стабильность сервиса, быстроту доставки и качество обслуживания.