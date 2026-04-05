"Новая почта" меняет стоимость услуг: что подорожает

Логистическая компания "Новая почта" с 13 апреля 2026 года обновляет тарифы на доставку. В компании отмечают, что изменения призваны обеспечить стабильность сервиса, быстроту доставки и качество обслуживания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Пересмотр стоимости услуг объясняется ростом операционных расходов, в частности, подорожанием топлива, повышением стоимости энергоресурсов и услуг партнеров, а также общей экономической ситуацией.

В компании отмечают, что часть сервисов останется без изменений. Бесплатными будут и дальнейшие упаковки малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресация при доставке и комиссия за объявленную ценность до 500 грн.

Также без изменений останутся тарифы на хранение посылок, услугу "Пункт передачи", доплату за отправку из сельской местности, а также упаковку средних и больших посылок.

Как подорожает доставка

В то же время, с 13 апреля вводятся обновленные тарифы на основные услуги доставки.

Доставка документов в пределах города будет составлять 70 грн, по Украине - 80 грн. В стоимость входит фирменный картонный конверт.

Для посылок до 30 кг предусмотрена бесплатная упаковка в фирменный пакет для отправок от 0,5 до 4 кг.

Доставка по городу будет составлять: до 2 кг – 70 грн, до 10 кг – 115 грн, до 30 кг – 180 грн. Доставка по Украине: до 2 кг – 90 грн, до 10 кг – 135 грн, до 30 кг – 200 грн.

Для грузов свыше 30 кг тариф составит 7 грн. за кг при доставке между отделениями в пределах города и от 11 грн. за кг при доставке по Украине в зависимости от тарифной зоны.

Напомним, последний раз "Новая почта" меняла тарифы 1 декабря 2025 года Изменения касались как стоимости доставки между отделениями, так и получения отправлений в почтаматах.