"Новая почта" обновляет тарифы на доставку с 1 декабря: как изменится стоимость
Логистическая компания "Новая почта" с 1 декабря 2025 изменит тарифы на ряд услуг. Изменения касаются как стоимости доставки между отделениями, так и получения отправок в почтоматах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Новой почты".
Компания объясняет повышение тарифов необходимостью сохранять привычную скорость и качество сервиса.
Без изменений остаются доставка посылок до 2 кг и отправка из селения.
Как и прежде, в стоимость входят:
- комиссия за объявленную ценность до 500 грн.;
- переадресация в пути;
- возврат посылок и документов;
- фирменный конверт и пакеты 0,5-4 кг;
- гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.
Как изменяются тарифы
В то же время, как сообщили в "Новой почте", часть других тарифов обновляется:
- доставка документов в конверте: по городу – 60 грн, по Украине – 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн);
- почтомат : +10 грн за доставку;
- курьерская доставка или забор : +50 грн;
- посылки по городу между отделениями : до 10 кг – 100 грн (было 90 грн), до 30 кг – 160 грн (было 140 грн);
- посылки по Украине между отделениями : до 10 кг – 120 грн (было 110 грн), до 30 кг – 180 грн (было 160 грн).
В последний раз "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в октябре 2024 года.
О "Новой почте"
"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.
В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.
В прошлом году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.