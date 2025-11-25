Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Наличный курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Новая почта" обновляет тарифы на доставку с 1 декабря: как изменится стоимость

Новая почта
"Новая почта" увеличивает ряд тарифов на доставку с 1 декабря. Фото: пресс-служба "Новой почты"

Логистическая компания "Новая почта" с 1 декабря 2025 изменит тарифы на ряд услуг. Изменения касаются как стоимости доставки между отделениями, так и получения отправок в почтоматах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Новой почты".

Компания объясняет повышение тарифов необходимостью сохранять привычную скорость и качество сервиса.

Без изменений остаются доставка посылок до 2 кг и отправка из селения.

Как и прежде, в стоимость входят:

  • комиссия за объявленную ценность до 500 грн.;
  • переадресация в пути;
  • возврат посылок и документов;
  • фирменный конверт и пакеты 0,5-4 кг;
  • гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.

Как изменяются тарифы

В то же время, как сообщили в "Новой почте", часть других тарифов обновляется:

  • доставка документов в конверте: по городу – 60 грн, по Украине – 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн);
  • почтомат : +10 грн за доставку;
  • курьерская доставка или забор : +50 грн;
  • посылки по городу между отделениями : до 10 кг – 100 грн (было 90 грн), до 30 кг – 160 грн (было 140 грн);
  • посылки по Украине между отделениями : до 10 кг – 120 грн (было 110 грн), до 30 кг – 180 грн (было 160 грн).

В последний раз "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в октябре 2024 года.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество   превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.

В прошлом году "Новая почта"   доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Автор:
Светлана Манько