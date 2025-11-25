"Новая почта" обновляет тарифы на доставку с 1 декабря: как изменится стоимость

Логистическая компания "Новая почта" с 1 декабря 2025 изменит тарифы на ряд услуг. Изменения касаются как стоимости доставки между отделениями, так и получения отправок в почтоматах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Новой почты".

Компания объясняет повышение тарифов необходимостью сохранять привычную скорость и качество сервиса.

Без изменений остаются доставка посылок до 2 кг и отправка из селения.

Как и прежде, в стоимость входят:

комиссия за объявленную ценность до 500 грн.;

переадресация в пути;

возврат посылок и документов;

фирменный конверт и пакеты 0,5-4 кг;

гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.

Как изменяются тарифы

В то же время, как сообщили в "Новой почте", часть других тарифов обновляется:

доставка документов в конверте: по городу – 60 грн, по Украине – 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн);

по городу – 60 грн, по Украине – 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн); почтомат : +10 грн за доставку;

: +10 грн за доставку; курьерская доставка или забор : +50 грн;

: +50 грн; посылки по городу между отделениями : до 10 кг – 100 грн (было 90 грн), до 30 кг – 160 грн (было 140 грн);

: до 10 кг – 100 грн (было 90 грн), до 30 кг – 160 грн (было 140 грн); посылки по Украине между отделениями : до 10 кг – 120 грн (было 110 грн), до 30 кг – 180 грн (было 160 грн).

В последний раз "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в октябре 2024 года.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.

В прошлом году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.