Начинал грузчиком: "Новая почта" назначила нового генерального директора

"Новая почта" объявила о назначении нового генерального директора (СЭО). С 1 января 2026 года этот пост займет Евгений Тафийчук, который сейчас операционный директор.

До конца текущего года компанией продолжит руководить действующий СЕО Александр Бульба. Для обеспечения плавной передачи полномочий, топ-менеджеры будут работать вместе по модели selected & acting CEO в течение ближайших двух с половиной месяцев.

Совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов отметил, что конкурс на должность был открыт, из более чем 20 кандидатов.

"Я продолжу сконцентрироваться на главных стратегических векторах развития компании: FAST, EASY, SAFE. Моими приоритетами станут бескомпромиссное качество сервиса и рост компании в Украине и за ее пределами. Верю, что именно то, как мы ведем себя в деталях и как относимся к клиентам, определяет наше качество и уровень сервиса", - сказал он.

От грузчика к СЕО

Евгений Тафийчук присоединился к Новой почте в 2012 году как грузчик, а уже через год его повысили до первого руководящего поста.

У него 10 лет успешного опыта и глубокая экспертиза в логистике. Под его руководством произошла трансформация курьерской доставки, сеть отделений Новой почты удвоилась, а скорость доставки стала самой высокой на украинском логистическом рынке.

С 2021 по 2024 год занимал должности операционного директора Новой почты как в Украине, так и в Европе.

Кадровые изменения в компании

В конце июня "Новая почта" объявила о начале оптимизации производственных процессов. Офисным работникам предложили перейти на должности, связанные с обработкой посылок, или уволиться. Поэтому часть персонала решила уйти из компании.

Анонсировалось, что "Новая почта" планирует уволить около 3000 работников, то есть менее 10% от общей численности штата. В компании отметили, что "не ищут экономию за счет увольнений".

В июле стало известно, что из "Новой почты" уйдет СЕО Александр Бульба (он будет занимать этот пост до конца года), под руководством которого компания достигла самых амбициозных результатов. В августе сообщалось о завершении сотрудничества NovaPay с СЕО Андреем Кривошапко .