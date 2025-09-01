"Новая почта" назначила нового директора по персоналу с опытом в IT-сфере

"Новая почта" объявила о назначении Анны-Марии Сабов на должность директора по персоналу (HRD). Это решение является частью планового обновления компании, направленного на трансформацию внутренних процессов и повышение эффективности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, что новый директор, имеющий значительный опыт в ИТ и диджитал-сфере, будет отвечать за внедрение новых подходов к оценке эффективности и современных менеджмент-практик.

Она будет отвечать за изменение формата работы с людьми, за становление системы, где каждый специалист, менеджер и функция должны приносить реальный результат. Новое назначение усугубит инновационные подходы в управлении персоналом и будет стимулировать дальнейшее масштабирование бизнеса.

Анна-Мария Сабов имеет более 11 лет опыта в сфере организации работы с персоналом и рекрутинга, 9 из них – на руководящих должностях. Ранее она работала в FRACTAL (ex-Netpeak Group), где отвечала за создание и внедрение HR-стратегии, оптимизацию, автоматизацию и ШИ-зацию HR процессов.

Анна-Мария Сабов заявила, что ее главная цель в новой должности — построить современную систему управления персоналом, которая будет базироваться на научном и экономическом подходе к нормированию, оптимизации и цифровизации процессов.

"Это позволит обеспечить сотрудникам достойные условия труда и справедливое вознаграждение, а компании даст легкость, быстроту и гибкость", - подчеркнула она.

Кадровые изменения в компании

В конце июня "Новая почта" объявила о начале оптимизации производственных процессов. Офисным работникам предложили перейти на должности, связанные с обработкой посылок, или уволиться. Поэтому часть персонала решила уйти из компании.

Анонсировалось, что "Новая почта" планирует уволить около 3000 работников, то есть менее 10% от общей численности штата. В компании отметили, что "не ищут экономии за счет увольнений".

В июле стало известно, что из "Новой почты" уйдет СЕО Александр Бульба (он будет занимать этот пост до конца года). В августе сообщалось о завершении сотрудничества NovaPay с СЕО Андреем Кривошапко. Осенью будет назначен преемник.