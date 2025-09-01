"Нова пошта" призначила нову директорку з персоналу з досвідом в IT-сфері

"Нова пошта" оголосила про призначення Анни-Марії Сабов на посаду директорки з персоналу (HRD). Це рішення є частиною планового оновлення компанії, спрямованого на трансформацію внутрішніх процесів та підвищення ефективності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що нова директорка, яка має значний досвід в ІТ та діджитал-сфері, відповідатиме за впровадження нових підходів до оцінки ефективності та сучасних менеджмент-практик.

Вона відповідатиме за зміну формату роботи з людьми, за становлення системи, де кожен спеціаліст, менеджер і функція мають приносити реальний результат. Нове призначення посилить інноваційні підходи в управлінні персоналом і стимулюватиме подальше масштабування бізнесу, додали в компанії.

Анна-Марія Сабов має понад 11 років досвіду у сфері організації роботи з персоналом та рекрутингу, 9 з них — на керівних посадах. Раніше вона працювала у Fractal (колишня Netpeak Group), де відповідала за створення та впровадження HR-стратегії, оптимізацію, автоматизацію та ШІ-зацію HR-процесів.

Анна-Марія Сабов заявила, що її головна мета на новій посаді — побудувати сучасну систему управління персоналом, яка базуватиметься на науковому та економічному підході до нормування, оптимізації та цифровізації процесів.

"Це дозволить забезпечити співробітникам гідні умови праці та справедливу винагороду, а компанії дасть легкість, швидкість та гнучкість", — наголосила вона.

Кадрові зміни в компанії

Наприкінці червня "Нова пошта" оголосила про початок оптимізації виробничих процесів. Офісним працівникам запропонували перейти на посади, що пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися. Тому частина персоналу вирішила піти з компанії.

Анонсувалося, що "Нова пошта" планує звільнити близько 3000 працівників, тобто менш ніж 10% від загальної чисельності штату. У компанії зазначили, що "не шукають економії за рахунок звільнень".

У липні стало відомо, що з "Нової пошти" піде СЕО Олександр Бульба (він займатиме цю посаду до кінця року). В серпні повідомлялося про завершення співпраці NovaPay з СЕО Андрієм Кривошапком. Восени буде призначено наступника.