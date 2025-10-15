Починав вантажником: "Нова пошта" призначила нового генерального директора

Компанія "Нова пошта" оголосила про призначення нового генерального директора (СЕО). З 1 січня 2026 року цю посаду обійме Євген Тафійчук, який наразі є операційним директором.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

До кінця поточного року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. Для забезпечення плавної передачі повноважень топменеджери працюватимуть разом за моделлю selected & acting CEO протягом найближчих двох з половиною місяців.

Співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Климов зазначив, що конкурс на посаду був відкритим, із понад 20 кандидатів.

"Я продовжу концентруватись на головних стратегічних векторах розвитку компанії: Fast, Easy, Safe. Моїми пріоритетами стануть безкомпромісна якість сервісу та зростання компанії в Україні та за її межами. Вірю, що саме те, як ми поводимо себе в деталях і як ставимось до клієнтів, визначає нашу якість та рівень сервісу", — запевнив Євген Тафійчук.

Від вантажника до СЕО

Євген Тафійчук приєднався до "Нової пошти" у 2012 році як вантажник, а вже через рік його підвищили до першої керівної посади.

Він має 10 років успішного досвіду та глибоку експертизу в логістиці. Під його керівництвом відбулася трансформація кур'єрської доставки, мережа відділень "Нової пошти" подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку, зазначили в компанії.

З 2021 по 2024 роки обіймав посади операційного директора "Нової пошти" як в Україні, так і в Європі.

Кадрові зміни в компанії

Наприкінці червня "Нова пошта" оголосила про початок оптимізації виробничих процесів. Офісним працівникам запропонували перейти на посади, що пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися. Тому частина персоналу вирішила піти з компанії.

Анонсувалося, що "Нова пошта" планує звільнити близько 3000 працівників, тобто менш ніж 10% від загальної чисельності штату. У компанії зазначили, що "не шукають економії за рахунок звільнень".

У липні стало відомо, що з "Нової пошти" піде СЕО Олександр Бульба (він займатиме цю посаду до кінця року), під керівництвом якого компанія досягла найамбітніших результатів. В серпні повідомлялося про завершення співпраці NovaPay з СЕО Андрієм Кривошапком.