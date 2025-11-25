Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Нова пошта" оновлює тарифи на доставку з 1 грудня: як зміниться вартість

Нова пошта
"Нова пошта" підвищує низку тарифів на доставку з 1 грудня. Фото: пресслужба "Нової пошти"

Логістична компанія "Нова пошта" з 1 грудня 2025 року змінить тарифи на низку послуг. Зміни стосуються як вартості доставки між відділеннями, так і отримання відправлень у поштоматах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Компанія пояснює підвищення тарифів необхідністю зберігати звичну швидкість та якість сервісу.

Без змін залишаються доставка посилок до 2 кг та відправка з селища чи села.

Як і раніше, у вартість входять:

  • комісія за оголошену цінність до 500 грн;
  • переадресування в дорозі;
  • повернення посилок і документів;
  • фірмовий конверт та пакети 0,5-4 кг;
  • гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.

Як змінюються тарифи

Водночас, як  повідомили у "Новій пошті", частина інших тарифів оновлюється:

  • доставка документів у конверті: по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн (було 65 грн, підвищення на 5 грн); 
  • поштомат: +10 грн за доставку;
  • курʼєрська доставка або забір: +50 грн;
  • посилки по місту між відділеннями: до 10 кг — 100 грн (було 90 грн), до 30 кг — 160 грн (було 140 грн);
  • посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг — 120 грн (було 110 грн), до 30 кг — 180 грн (було 160 грн).

Зауважимо, останній раз  "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів у жовтні 2024 року. 

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році  "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Автор:
Світлана Манько