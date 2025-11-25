- Категорія
"Нова пошта" оновлює тарифи на доставку з 1 грудня: як зміниться вартість
Логістична компанія "Нова пошта" з 1 грудня 2025 року змінить тарифи на низку послуг. Зміни стосуються як вартості доставки між відділеннями, так і отримання відправлень у поштоматах.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".
Компанія пояснює підвищення тарифів необхідністю зберігати звичну швидкість та якість сервісу.
Без змін залишаються доставка посилок до 2 кг та відправка з селища чи села.
Як і раніше, у вартість входять:
- комісія за оголошену цінність до 500 грн;
- переадресування в дорозі;
- повернення посилок і документів;
- фірмовий конверт та пакети 0,5-4 кг;
- гарантоване відшкодування оголошеної цінності у разі форс-мажору.
Як змінюються тарифи
Водночас, як повідомили у "Новій пошті", частина інших тарифів оновлюється:
- доставка документів у конверті: по місту — 60 грн, по Україні — 70 грн (було 65 грн, підвищення на 5 грн);
- поштомат: +10 грн за доставку;
- курʼєрська доставка або забір: +50 грн;
- посилки по місту між відділеннями: до 10 кг — 100 грн (було 90 грн), до 30 кг — 160 грн (було 140 грн);
- посилки по Україні між відділеннями: до 10 кг — 120 грн (було 110 грн), до 30 кг — 180 грн (було 160 грн).
Зауважимо, останній раз "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів у жовтні 2024 року.
Про "Нову пошту"
"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.
У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.
Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.