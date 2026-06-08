Марченко обсудил с международными партнерами финансовую поддержку Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел ряд встреч с международными партнерами в рамках проходящего в Риге Ежегодного собрания и бизнес-форума ЕБРР-2026. Ключевыми темами переговоров стали бюджетные нужды Украины на 2026 год, привлечение финансирования и послевоенное восстановление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Глава Минфина провел встречи с руководством ЕБРР, представителями Еврокомиссии, а также финансовыми ведомствами США, Великобритании, Швеции и Швейцарии. Марченко подчеркнул, что в 2026 году главным приоритетом госбюджета будет оставаться сектор безопасности и обороны, куда устремляются все внутренние ресурсы страны. Поэтому помощь партнеров критическая для финансирования гражданских расходов и макростабильности.

Транши от ЕС и использование замороженных активов РФ

В ходе переговоров стороны подробно обсудили текущие и будущие программы финансовой поддержки:

Кредиты и гранты от ЕС: Марченко поблагодарил за более чем 70 млрд евро поддержки с начала большой войны и за принятие решения относительно "Ukraine Support Loan". Украина уже выполнила условия для получения первого транша этого кредита в 3,2 млрд евро и вскоре ожидает еще 2,7 млрд евро в рамках программы "Ukraine Facility".

Программы США и партнеров: стороны обсудили координацию помощи через механизмы ERA Loans, а также поддержку реформ в рамках новой программы МВФ (EFF) общим объемом 8,1 млрд долларов.

Российские активы: участники встреч подняли вопрос возможности использования обездвиженных суверенных активов РФ для усиления украинской обороны и предстоящего восстановления.

Отдельное внимание на встречах было уделено ликвидации последствий российских обстрелов. В частности, речь шла о восстановлении поврежденного в результате атаки РФ Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС и привлечении средств для усиления ядерной безопасности.

Напомним, ЕБРР и ЕС предоставляют €135 млн для финансирования украинского бизнеса. Финансовые учреждения запускают специальный проект поддержки частного сектора, который позволит украинским стартапам и малым предприятиям получить дополнительные инвестиции и техническую помощь. Программа также предусматривает внедрение инструментов распределения рисков для бизнеса и расширение известного акселератора Star Venture.