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Шесть государств выделят деньги на покупку американского оружия для Украины – Зеленский

Зеленский, Марк Рютте
Зеленский объявил о решении партнеров выделить средства / Офис президента

Шесть государств-партнеров официально подтвердили готовность внести финансовые взносы в инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая определена общим приоритетом. Полученные средства будут направлены на закупку вооружения у США.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве, сообщает "Укринформ".

По словам главы государства, перечень стран-доноров сейчас непубличен из-за соображений безопасности.

"Сегодня есть решения нескольких стран - шесть стран подтвердили, что они сделают взносы в PURL. Большое спасибо им. Не будем говорить какие. Это не публичная информация. Надо покупать то, что можно купить, у Соединенных Штатов Америки. Сегодня все страны подтвердили, что PURL является приоритетом", - отметил он.

Кроме финансирования PURL Украина активно сотрудничает с международными партнерами в рамках формата Drone Deal для повышения эффективности использования беспилотных систем. Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено развитию оборонно-промышленного комплекса Европы.

Зеленский подчеркнул необходимость ускорения разработки европейских антибаллистических способностей, над которыми Украина уже совместно работает с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией и Италией.

Параллельно с этим Киев продолжает переговоры с администрацией США по получению лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Рассматривается возможность развития этих систем ПВО как непосредственно на территории Украины, так и в кооперации со странами-членами НАТО.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

Главная цель PURL – обеспечить Украине регулярными поставками вооружения на сумму около 500 миллионов долларов США. Среди приоритетов, определенных самой Украиной, есть критически необходимые системы Patriot. НАТО координирует логистику и транспортировку военной техники.

Напомним, в сентябре 2025 г. администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа впервые одобрила продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL.

Автор:
Татьяна Бессараб