Шість держав виділять гроші на купівлю американської зброї для України – Зеленський

Шість держав-партнерів офіційно підтвердили готовність зробити фінансові внески до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка визначена спільним пріоритетом. Отримані кошти спрямують на закупівлю озброєння у США.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві, повідомляє "Укрінформ".

За словами глави держави, перелік країн-донорів наразі є непублічним через безпекові міркування.

"Сьогодні є рішення кількох країн - шість країн підтвердили, що вони зроблять внески у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити, у Сполучених Штатів Америки. Сьогодні всі країни підтвердили, що PURL є пріоритетом", - зазначив він.

Крім фінансування PURL, Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами у межах формату Drone Deal для підвищення ефективності використання безпілотних систем. Окрему увагу під час переговорів приділили розвитку оборонно-промислового комплексу Європи.

Зеленський наголосив на необхідності прискорення розробки європейських антибалістичних спроможностей, над якими Україна вже спільно працює з Францією, Норвегією, Німеччиною, Швецією, Данією та Італією.

Паралельно з цим Київ продовжує переговори з адміністрацією США щодо отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Розглядається можливість розгортання виробництва цих систем ППО як безпосередньо на території України, так і у кооперації з країнами-членами НАТО.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.

Нагадаємо, у вересні 2025 року адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.