Албанія підтвердила участь у програмі PURL на підтримку України у 2026 році

Албанія підтвердила готовність підтримувати Україну у 2026 році в межах міжнародної програми PURL.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі.

Вона підкреслила, що Албанія вже надала Україні значну гуманітарну та військову допомогу і має намір продовжувати цю підтримку.

"Наш премʼєр-міністр, наш уряд віддані тому, щоб працювати в програмі PURL. Ми – член НАТО, і ми розглядаємо нашу відповідальність у НАТО як розподіл тягаря”, – сказала міністерка на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

У 2026 році країна планує вийти за межі програми PURL, розвиваючи нові формати двосторонньої співпраці.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.

У вересні 2025 року адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.