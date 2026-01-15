Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,47

43,25

EUR

50,80

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Албанія підтвердила участь у програмі PURL на підтримку України у 2026 році

Албанія
Албанія підтвердила участь у програмі PURL на 2026 рік

Албанія підтвердила готовність підтримувати Україну у 2026 році в межах міжнародної програми PURL. 

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі.

Вона підкреслила, що Албанія вже надала Україні значну гуманітарну та військову допомогу і має намір продовжувати цю підтримку.

"Наш премʼєр-міністр, наш уряд віддані тому, щоб працювати в програмі PURL. Ми – член НАТО, і ми розглядаємо нашу відповідальність у НАТО як розподіл тягаря”, – сказала міністерка на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

У 2026 році країна планує вийти за межі програми PURL, розвиваючи нові формати двосторонньої співпраці.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.  

У вересні 2025 року адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.

Автор:
Тетяна Бесараб