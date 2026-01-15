Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Албания подтвердила участие в программе PURL в поддержку Украины в 2026 году

Албания
Албания подтвердила участие в программе PURL на 2026 год.

Албания подтвердила готовность поддерживать Украину в 2026 году в рамках международной программы PURL.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Албании Элиса Спирополи.

Она подчеркнула, что Албания уже предоставила Украине значительную гуманитарную и военную помощь и намерена продолжать эту поддержку.

"Наш премьер-министр, наше правительство привержены тому, чтобы работать в программе PURL. Мы – член НАТО, и мы рассматриваем нашу ответственность в НАТО как распределение бремени", – сказала министерша на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

В 2026 году страна планирует выйти за рамки программы PURL, развивая новые форматы двустороннего сотрудничества.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

Главная цель PURL – обеспечить Украине регулярными поставками вооружения на сумму около 500 миллионов долларов США. Среди приоритетов, определенных самой Украиной, есть критически необходимые системы Patriot. НАТО координирует логистику и транспортировку военной техники.

В сентябре 2025 г. администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа впервые одобрила продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL.

Автор:
Татьяна Бессараб