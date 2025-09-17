США вперше схвалили продаж Україні озброєння коштом НАТО - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки озброєння для України вартістю по $500 мільйонів в межах нового механізму, який отримав назву "Список пріоритетних вимог України" (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL).

Як повідомляється, це вперше використано новий механізм, створений США та союзниками, який дозволяє передавати Україні озброєння з американських запасів за гроші країн НАТО.

Джерела відмовилися називати точний перелік озброєння, яке було схвалено, однак повідомили, що до нього входять системи ППО, яких потребує Україна для відбиття ракетних та дронових атак Росії. Перші пакети можуть бути відправлені найближчим часом.

Раніше Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання загальною вартістю близько 825 мільйонів доларів.

Що відомо про PURL

Про те, що США та НАТО запустили ініціативу PURL, стало відомо на початку серпня. Вона має прискорити постачання Україні озброєння та військової техніки. Перший пакет допомоги профінансували Нідерланди. Потім анонсувалася допомога від Швеції, Норвегії і Данії на таку ж суму – 500 млн доларів.

Головна мета PURL – швидко доставляти зброю та військові системи зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити передумови для стійкого миру.

Ініціатива була узгоджена на рівні президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL країни-члени Альянсу та партнери можуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій добровільними внесками.

Список необхідного озброєння та боєприпасів формується на основі запитів України та затверджується верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Нові пакети допомоги будуть оголошуватися регулярно.

Координацію постачання забезпечуватиме НАТО через існуючі механізми, зокрема NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).