У США схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM: які характеристики та дальність польоту

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання загальною вартістю близько 825 мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Міноборони США (DSCA).

Деталі угоди

Зазначається, що уряд України запросив постачання 3 350 ракет ERAM разом із GPS/INS-системами із захистом сигналу.

Крім того, до пакета включать не лише боєприпаси, а й контейнери, кріплення, комплектуючі, пускові вузли, допоміжне обладнання, запасні частини, допомогу з ремонту, програмне забезпечення та інше на загальну суму близько $825 мільйонів.

Держдеп зауважує, що постачання зброї допоможе Україні краще реагувати на поточні та майбутні загрози, а потенційний продаж відповідає зовнішньополітичним та безпековим інтересам США.

"Це постачання підвищить спроможність України реагувати на поточні й майбутні загрози, а також проводити оборонні та безпекові операції. Україна зможе без проблем інтегрувати нові системи до складу своїх Збройних сил", — зазначається у повідомленні DSCA.

Водночас у США підкреслили, що цей контракт не змінить військовий баланс у регіоні, оскільки боєприпаси призначені для оборонних цілей.

Постачання буде профінансоване за рахунок коштів Данії, Нідерландів, Норвегії за американською програмою Foreign Military Financing.

Основними підрядниками обрано Zone 5 Technologies і CoAspire.

ERAM: основні характеристики

За інформацією Defense Express, Extended Range Attack Munition (ERAM) можна описати як гібрид керованої авіабомби та малогабаритної крилатої ракети.

Дальність польоту приблизно становить до 463 кілометрів, а швидкість — 763 км/год.

Запускаються з F-16 або з радянських моделей літаків.

Вага бойової частини близько - 250–260 кг.Також доступні варіанти з бронебійною або осколково-фугасною дією.

ERAM призначена для ураження наземних та морських цілей. Модульна конструкція дає змогу адаптувати її під різні завдання.

Нещодавно Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки для гаубиць M777. Загальна вартість двох пакетів безпекової допомоги для України перевищить 200 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялось, що Україна та США розглядають можливість укладення "мегаугоди" щодо закупівлі озброєння, яка передбачатиме обмін досвідом та технологіями, отриманими під час війни.