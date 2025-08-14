Запланована подія 2

Україна вже має $1,5 млрд оборонної підтримки через ініціативу НАТО: що відомо про PURL

Зеленський розповів про перші гроші за PURL / Pixabay

Нова ініціатива з оборонної підтримки України, реалізована в межах НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), вже дає перші результати. На сьогодні загальна сума допомоги сягнула 1,5 мільярда доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"На сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів", – розповів він.

Зеленський наголосив, що кожен внесок у межах PURL зміцнює обороноздатність України та допомагає захищати життя громадян.

Президент подякував союзникам за підтримку та зазначив, що обговорення з іншими країнами щодо подальшої допомоги тривають. 

Що відомо про PURL

Про те, що США та НАТО запустили ініціативу PURL, стало відомо на початку серпня. Вона має прискорити постачання Україні озброєння та військової техніки. Перший пакет допомоги профінансували Нідерланди. Потім анонсувалася допомога від Швеції, Норвегії і Данії на таку ж суму – 500 млн доларів.

Головна мета PURL – швидко доставляти зброю та військові системи зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити передумови для стійкого миру.

Ініціатива була узгоджена на рівні президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL країни-члени Альянсу та партнери можуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій добровільними внесками.

Список необхідного озброєння та боєприпасів формується на основі запитів України та затверджується верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Нові пакети допомоги будуть оголошуватися регулярно.

Координацію постачання забезпечуватиме НАТО через існуючі механізми, зокрема NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Автор:
Наталія Гулєнцова