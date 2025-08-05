США та НАТО запустили PURL: що відомо про новий механізм військової допомоги Україні

США та НАТО оголосили про запуск ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка дозволить швидше постачати Україні озброєння та техніку. Перший пакет допомоги на суму 500 млн євро профінансують Нідерланди.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Новий формат допомоги Україні

Головна мета PURL– прискорити постачання озброєння та військових систем, які можна швидко отримати зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити умови для досягнення стійкого миру.

Ініціатива базується на домовленостях між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки цьому механізму країни-члени Альянсу та партнери зможуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій через добровільні внески.

PURL передбачає складання переліку озброєння та боєприпасів на основі запитів України, які затверджує верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги будуть оголошуватися регулярно.

Координацію постачання здійснюватиме НАТО через чинні механізми, зокрема NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Перший пакет допомоги на суму 500 млн євро профінансують Нідерланди, і перші поставки очікуються найближчим часом. Також анонсуються нові важливі оголошення щодо підтримки.

Нагадаємо, Трамп 14 липня під час спільної пресконференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України.