США схвалили можливий продаж Україні обладнання для гаубиць та ремонту на понад $200 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання, ремонтних послуг та довгострокової підтримки для гаубиць M777. Загальна вартість двох пакетів безпекової допомоги для України перевищить 200 мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Агентство співробітництва у сфері оборони та безпеки США (DSCA).

Україна отримає обладнання та сервіс для M777

Зазначається, що Україна запросила у США обладнання, ремонтні послуги та довгострокову підтримку для гаубиць M777 на суму близько 104 млн доларів. У пакет входять технічна допомога, навчання, публікації та логістична підтримка.

Запропонована угода спрямована на посилення обороноздатності України та підвищення її здатності протистояти поточним і майбутнім загрозам. Це також відповідає цілям США у сфері зовнішньої політики та безпеки, зміцнюючи стабільність і безпеку в Європі.

Україна зможе без проблем інтегрувати нове обладнання у свої Збройні сили. Продаж не вплине на військовий баланс у регіоні.

Генеральним підрядником виступить компанія BAE Systems, що розташована в місті Барроу-ін-Фернесс, Англія. Наразі уряд США не має інформації про будь-які компенсаційні угоди, пов’язані з цим можливим продажем. Якщо така угода буде потрібна, її умови визначатимуться під час переговорів між покупцем і підрядником.

Реалізація цього продажу не потребуватиме відрядження додаткових представників уряду США чи компанії-підрядника до України.

Ця угода не вплине негативно на обороноздатність США.

Усі наведені описи та ціни вказані для максимальної можливої кількості та вартості на основі попередніх розрахунків. Фактична вартість може бути меншою і залежатиме від остаточних потреб, бюджетних можливостей і підписаних контрактів, якщо вони будуть укладені, наголошують в агентстві.

Оновлено о 9.08: За інформацією міністра оборони України Дениса Шмигаля, фінансування обох пакетів у межах програми Foreign Military Sales повністю здійснюватимуть країни-партнери.

Перший пакет на суму 104 млн доларів включає обладнання, ремонт та технічну підтримку гаубиць M777. Він передбачає проведення ремонтних робіт і довгострокове обслуговування цього озброєння.

на суму включає обладнання, ремонт та технічну підтримку гаубиць M777. Він передбачає проведення ремонтних робіт і довгострокове обслуговування цього озброєння. Другий пакет вартістю 99,5 млн доларів охоплює транспортування, консолідацію вантажів та інші логістичні послуги для забезпечення програм безпекової допомоги.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що США відновили постачання Україні артилерійських снарядів та мобільних реактивних ракет після того, як адміністрація Трампа зупинила поставки.

У 2026 році США планують зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України, мотивуючи це тим, що Білий дім діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.