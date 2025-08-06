США одобрили возможную продажу Украине оборудования для гаубиц и ремонта более чем на $200 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования, ремонтных услуг и долгосрочной поддержки для гаубиц M777. Общая стоимость двух пакетов безопасности для Украины превысит 200 млн долл.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Агентство сотрудничества в сфере обороны и безопасности США (DSCA).

Украина получит оборудование и сервис для M777

Украина пригласила в США оборудование, ремонтные услуги и долгосрочную поддержку для гаубиц M777 на сумму около 104 млн долларов. В пакет входят техническая помощь, обучение, публикации и логистическая поддержка.

Предложенное соглашение направлено на усиление обороноспособности Украины и повышение его способности противостоять текущим и будущим угрозам. Это также отвечает целям США в области внешней политики и безопасности, укрепляя стабильность и безопасность в Европе.

Украина сможет без проблем интегрировать новое оборудование в свои вооруженные силы. Продажа не отразится на военном балансе в регионе.

Генеральным подрядчиком выступит компания BAE Systems, расположенная в городе Барроу-ин-Фернесс, Англия. В настоящее время правительство США не располагает информацией о каких-либо компенсационных соглашениях, связанных с этой возможной продажей. Если такое соглашение будет нужно, его условия будут определяться при переговорах между покупателем и подрядчиком.

Реализация этой продажи не потребует командировки дополнительных представителей правительства США или компании-подрядчика в Украину.

Это соглашение не повлияет негативно на обороноспособность США.

Все описания и цены указаны для максимального возможного количества и стоимости на основе предварительных расчетов. Фактическая стоимость может быть меньше и будет зависеть от окончательных потребностей, бюджетных возможностей и подписанных контрактов, если они будут заключены, отмечают в агентстве.

Обновлено в 9.08: По информации министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, финансирование обоих пакетов в рамках программы Foreign Military Sales будут полностью осуществлять страны-партнеры.

Первый пакет на сумму 104 млн долларов включает оборудование, ремонт и техническую поддержку гаубиц M777. Он предусматривает проведение ремонтных работ и долгосрочное обслуживание этого вооружения.

на сумму включает оборудование, ремонт и техническую поддержку гаубиц M777. Он предусматривает проведение ремонтных работ и долгосрочное обслуживание этого вооружения. Второй пакет стоимостью 99,5 млн долларов включает транспортировку, консолидацию грузов и другие логистические услуги для обеспечения программ безопасности помощи.

Недавно СМИ сообщали, что США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и мобильных реактивных ракет после того, как администрация Трампа приостановила поставки.

В 2026 году США планируют уменьшить объем финансирования на закупку вооружения для Украины, мотивируя это тем, что Белый дом действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.