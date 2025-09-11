Швеція оголосила про 20-й пакет допомоги Україні на $836 млн: що туди увійде

Уряд Швеції оголосив про виділення Україні 20-го пакета допомоги на суму 836 млн доларів США, який включатиме, зокрема, 18 нових систем Archer.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у соцмережі Х.

За його словами, Швеція закупить нові артилерійські системи Archer та 155-міліметрові снаряди на суму 327 млн дол.

Що включає пакет допомоги:

18 нових САУ Archer;

155-мм боєприпаси;

мобільні РЛС, судна з гранатометами безпілотні морські системи;

додаткове озброєння та обладнання для 32 бойових катерів;

500 мотоциклів та допоміжна техніка для авіабаз;

радіолокаційні датчики системи керування для зенітних систем Tridon Mk 2;

програмовані 40-мм зенітні боєприпаси.

"Таким чином, загальний арсенал Archer в Україні зросте до 44 систем. Коли я минулого місяця відвідав українську роту, яка використовує Archer, військові підтвердили її ефективність проти російських цілей", - зазначив міністр.

Він додав, що у морській сфері Швеція закупить обладнання на суму 190 млн дол. Йдеться, зокрема, про мобільні берегові радіолокаційні системи, нові морські допоміжні судна з гранатометами та безпілотні системи.

Допомога Швеції

У березні 2025 року Швеція оголосила про свій найбільший на цей момент пакет військової допомоги Україні, вартістю майже 1,6 мільярда доларів. До нього входить підтримка протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, супутникового зв’язку та зміцнення морського потенціалу.

У квітні Швеція вирішила підтримати українську оборону фінансово, спрямувавши кошти на інноваційні рішення, та забезпечить технічне обслуговування БМП CV-90 в Україні.

Наприкінці травня уряд Швеції ухвалив рішення про надання економічної допомоги на суму близько 4,8 мільярда шведських крон (€440 млн) для зміцнення обороноздатності України. Фінансування відбудеться через внески у міжнародні фонди та ініціативи, спрямовані на закупівлю озброєння, техніки та розвиток оборонної промисловості.