Швеція виділить кошти на інноваційні оборонні розробки для України

Швеція підтримає українську оборону фінансово, спрямувавши кошти на інноваційні рішення, та забезпечить технічне обслуговування БМП CV-90 в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначається, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив деталі зміцнення співпраці у сфері ОПК з представником шведської урядової агенції FMV бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

Під час зустрічі Аксельссон представив українській стороні перелік перспективних напрямів для спільної роботи. Своєю чергою, Сергій Боєв підкреслив, що для України наразі особливо актуальними є питання протидії керованим авіаційним бомбам (КАБ) та розробка ефективних засобів перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів.

Однією з головних тем обговорення стали результати нещодавнього візиту делегації шведських оборонних компаній до України. Сторони предметно розглянули напрацювання щодо створення спільних підприємств, які займатимуться виробництвом критично важливого озброєння на території України.

Особливу увагу під час зустрічі приділили нещодавно підписаному меморандуму про співпрацю між українською компанією "Радіонікс" та шведським оборонно-промисловим концерном SAAB. Обидві сторони наголосили на важливості цієї співпраці, відзначивши значний досвід обох компаній та їхній потенційний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Важливим питанням порядку денного стало виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90, які вже зарекомендували себе як надійна та ефективна техніка в умовах бойових дій. Сторони досягли домовленості про подальшу роботу над налагодженням технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, Швеція оголосила про свій найбільший на цей момент пакет військової допомоги Україні, вартістю майже 1,6 мільярда доларів. До нього входить підтримка протиповітряної оборони, артилерійського озброєння, супутникового зв’язку та зміцнення морського потенціалу.