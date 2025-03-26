Швеція планує збільшити військові витрати на 30 мільярдів доларів

Швеція оприлюднила плани витратити додатково 300 мільярдів крон (30 мільярдів доларів) на свої збройні сили протягом наступних років, щоб зміцнити обороноздатність країни.

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Про це повідомляє Вloomberg.

"Інвестиції, що фінансуються за рахунок кредитів", про які прем'єр-міністр Ульф Крістерссон оголосив 26 березня в Стокгольмі, збільшать витрати на оборону найбільшої країни Північної Європи до 3,5% від її економічного обсягу до 2030 року в порівнянні з попереднім цільовим показником у 2,6%.

Це відбувається на тлі того, що європейські країни на чолі з Німеччиною нарощують витрати на оборону, щоб протистояти зростанню ризику конфронтації з Росією, адже президент США Дональд Трамп заявляв про намір відкликати гарантії безпеки континенту.

"Рішення засновано на оцінці того, що на практиці ми маємо абсолютно нову ситуацію в безпековій політиці після вторгнення Росії в Україну, але також і з дуже великою невизначеністю в трансатлантичних відносинах, і що ця невизначеність залишиться великою протягом тривалого часу", — пояснив Крістерссон.

Правляча коаліція та її партнери, шведські демократи, погоджуються, що цей крок "необхідний" і що нинішня мета "недостатня", додав він.

Трамп неодноразово звинувачував європейських членів НАТО, що вони користуються США, не виділяючи достатніх коштів на оборону.

Очікується, що лідери країн блоку встановлять 3% від валового внутрішнього продукту як нову мету витрат, коли зустрінуться на саміті НАТО в Гаазі наприкінці червня. За словами високопоставленого представника Північноатлантичного альянсу, НАТО планує попросити європейських союзників та Канаду збільшити свої запаси озброєння та обладнання приблизно на 30% протягом наступних кількох років.

Нагадаємо, витрати Естонії на оборону зростатимуть у наступному і найближчих роках щонайменше до 5%. Таке рішення ухвалив 18 березня естонський кабінет міністрів.