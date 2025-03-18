Витрати Естонії на оборону у найближчі роки перевищать 5% ВВП

Витрати Естонії на оборону зростатимуть у наступному і найближчих роках щонайменше до 5%. Таке рішення ухвалив сьогодні, 18 березня, естонський кабінет міністрів. Найближчим часом уряд має знайти та гарантувати фінансові можливості, щоб Міністерство оборони могло розпочати підготовку відповідних тендерів.

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Про це повідомляє ERR.

"По-перше, ми схвалили принцип, згідно з яким базовий рівень оборонного бюджету Естонії з 2026 року збільшиться як мінімум до 5% ВВП. Негайно, витрати на оборону, швидше за все, збільшаться ще в найближчі роки", — заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Міністр оборони Ханно Певкур додав, що як тільки фінансовий план стане зрозумілим, відомство розпочне підготовку до проведення державних тендерів.

"Наше завдання зараз, згідно з сьогоднішнім рішенням уряду, якнайшвидше вирішити з Міністерством фінансів план, щоб ми змогли зайнятися тендерами, підготовкою до них. Вони включають в себе в тому числі в значному обсязі розвиток системи протиповітряної оборони, додаткове посилення можливостей для глибоких ударів, а також використання уроків, що можливе для створення електронних програм. ведення війни, тобто ми повинні бути здатні протистояти дронам. Також план оборони включає розвиток військово-морського флоту і нові кораблі", — сказав Певкур.

Щоб знайти кошти та гарантувати збільшення видатків на оборону вже у квітні уряд почне перегляд державної бюджетної стратегії, зазначила голова партії Eesti 200 Крістіна Каллас. За її словами, сьогоднішнє рішення кабінету міністрів абсолютно чітко дає зрозуміти, що немає часу чекати до серпня, коли знову почнеться обговорення стратегії державного бюджету.

Нині витрати оборону в Естонії становлять 3,3% від ВВП країни.

Нагадаємо, у січні державне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" отримало новий рятувально-пошуковий катер, побудований в Естонії.