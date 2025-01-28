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Забезпечуватиме роботу морського коридору: Україна отримала новий рятувально-пошуковий катер (ФОТО)

Естонія передала Україні новий рятувально-пошуковий катер
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Державне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» отримало новий рятувально-пошуковий катер, побудований в Естонії.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що урочисто підняли державний прапор на катері в Одесі під час візиту до України міністра інфраструктури Естонії Владіміра Свєта.

Фото 2 — Забезпечуватиме роботу морського коридору: Україна отримала новий рятувально-пошуковий катер (ФОТО)
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Корабель передано в експлуатацію Морській пошуково-рятувальній службі, працівники якої здійснюють охоронні заходи в межах роботи морського коридору.

Фото 3 — Забезпечуватиме роботу морського коридору: Україна отримала новий рятувально-пошуковий катер (ФОТО)
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

За словами заступниці міністра розвитку Марина Денисюк, Україна та Естонія продовжать розвивати співробітництво у сфері транспорту. Зокрема, йдеться про проєкти розвитку залізничної, автомобільної та морської галузі України. Окрема увага приділятиметься проєктам державно-приватного партнерства, у першу чергу – концесії Чорноморського морського порту.

Фото 4 — Забезпечуватиме роботу морського коридору: Україна отримала новий рятувально-пошуковий катер (ФОТО)
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Денисюк також подякувала естонським колегам за ініціативу з формування плану відновлення морської галузі. Вона зазначила, що важливими в цьому контексті є Стратегія морської безпеки України та Міжвідомча робоча група з питань координації виконання Стратегії, перше засідання якої заплановано на лютий.

Нагадаємо,  Дунаї розпочав роботу лоцманський катер "Болотін", збудований за підтримки Програми USAID. Він збудований у Туреччині, у місті Ізмір

Наразі Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).

Перше модернізоване судно "Капітан Антипов" вже вирушило у перший рейс.

Автор:
Світлана Манько