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Транспорт
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Будет обеспечивать работу морского коридора: Украина получила новый спасательно-поисковый катер (ФОТО)

Эстония передала Украине новый спасательно-поисковый катер
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Государственное предприятие «Морская поисково-спасательная служба» получило новый спасательно-поисковый катер, построенный в Эстонии.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что торжественно подняли государственный флаг на катере в Одессе во время визита в Украину министра инфраструктуры Эстонии Владимира Света.

Фото 2 — Будет обеспечивать работу морского коридора: Украина получила новый спасательно-поисковый катер (ФОТО)
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Корабль передан в эксплуатацию Морской поисково-спасательной службе, работники которой осуществляют охранные мероприятия в пределах морского коридора.

Фото 3 — Будет обеспечивать работу морского коридора: Украина получила новый спасательно-поисковый катер (ФОТО)
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

По словам замминистра развития Марина Денисюк, Украина и Эстония продолжат развивать сотрудничество в сфере транспорта. В частности, речь идет о проектах развития железнодорожной, автомобильной и морской отрасли Украины. Отдельное внимание будет уделяться проектам государственно-частного партнерства, в первую очередь концессии Черноморского морского порта.

Фото 4 — Будет обеспечивать работу морского коридора: Украина получила новый спасательно-поисковый катер (ФОТО)
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Она также отметила, что важными в этом контексте являются Стратегия морской безопасности Украины и Межведомственная рабочая группа по вопросам координации выполнения Стратегии, первое заседание которой запланировано на февраль.

Напомним, Дунае начал работу лоцманский катер "Болотин", построенный при поддержке Программы USAID. Он построен в Турции, в городе Измир.

В настоящее время Украина   начинает модернизацию речного флота "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

Первое модернизированное судно " Капитан Антипов " уже отправилось в первый рейс.

Автор:
Светлана Манько