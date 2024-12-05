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На Дунае подняли флаг на построенном в Турции судне (ФОТО)

На Дунае подняли флаг на построенном в Турции судне
На Дунае подняли флаг на построенном в Турции судне

На Дунае начал работу лоцманский катер "Болотин", построенный при поддержке Программы USAID. 3 декабря на нем торжественно подняли государственный флаг Украины.

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Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что в начале ноября АМПУ получило катер "Болотин", построенный в Турции, в городе Измир. Судно специально спроектировано для работы в условиях закрытых гаваней и рек, что обеспечит эффективность лоцманских операций в портах Дунайского региона, таких как Рени, Измаил и Усть-Дунайск.

Фото 2 — На Дунае подняли флаг на построенном в Турции судне (ФОТО)
Фото: АМПУ

Это уже второй лоцманский катер, переданный Украине благодаря сотрудничеству с USAID. Первое судно было построено украинской компанией "УМС Марин" и передано в мае этого года. В ближайшие месяцы ожидается прибытие третьего катера, также строящегося в Измире.

Как отмечают в АМПУ, катер назван в честь выдающегося моряка Бориса Павловича Болотина, внесшего значительный вклад в развитие лоцманского дела в Украине. Он прошел путь от матроса до руководителя Единой морской лоцманской службы Дунай, установив высокую планку профессионализма и ответственности.

Фото 3 — На Дунае подняли флаг на построенном в Турции судне (ФОТО)
Фото: АМПУ

Сообщается, что АМПУ уже привлекло более 1,56 миллиарда гривен технической помощи для модернизации портовой инфраструктуры, что значительно повышает безопасность и эффективность морских операций.

Украина модернизирует речной флот

Ранее сообщалось, что Международная финансовая корпорация (IFC)   проведет инвестиционный анализ " Украинского Дунайского пароходства" перед началом финансирования программы восстановления флота на сумму 86 млн евро.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина   начинает модернизацию речного флота "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

Первое модернизированное судно " Капитан Антипов " уже отправилось в первый рейс.

Автор:
Светлана Манько