На Дунае подняли флаг на построенном в Турции судне (ФОТО)

На Дунае начал работу лоцманский катер "Болотин", построенный при поддержке Программы USAID. 3 декабря на нем торжественно подняли государственный флаг Украины.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что в начале ноября АМПУ получило катер "Болотин", построенный в Турции, в городе Измир. Судно специально спроектировано для работы в условиях закрытых гаваней и рек, что обеспечит эффективность лоцманских операций в портах Дунайского региона, таких как Рени, Измаил и Усть-Дунайск.

Фото: АМПУ

Это уже второй лоцманский катер, переданный Украине благодаря сотрудничеству с USAID. Первое судно было построено украинской компанией "УМС Марин" и передано в мае этого года. В ближайшие месяцы ожидается прибытие третьего катера, также строящегося в Измире.

Как отмечают в АМПУ, катер назван в честь выдающегося моряка Бориса Павловича Болотина, внесшего значительный вклад в развитие лоцманского дела в Украине. Он прошел путь от матроса до руководителя Единой морской лоцманской службы Дунай, установив высокую планку профессионализма и ответственности.

Фото: АМПУ

Сообщается, что АМПУ уже привлекло более 1,56 миллиарда гривен технической помощи для модернизации портовой инфраструктуры, что значительно повышает безопасность и эффективность морских операций.

Украина модернизирует речной флот

Ранее сообщалось, что Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестиционный анализ " Украинского Дунайского пароходства" перед началом финансирования программы восстановления флота на сумму 86 млн евро.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина начинает модернизацию речного флота "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

Первое модернизированное судно " Капитан Антипов " уже отправилось в первый рейс.