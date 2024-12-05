На Дунаї підняли прапор на збудованому в Туреччині судні (ФОТО)

На Дунаї розпочав роботу лоцманський катер "Болотін", збудований за підтримки Програми USAID. 3 грудня на ньому урочисто підняли державний прапор України.

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Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Зазначається, що на початку листопада АМПУ отримало катер "Болотін", збудований у Туреччині, у місті Ізмір. Судно спеціально спроєктоване для роботи в умовах закритих гаваней та річок, що забезпечить ефективність лоцманських операцій у портах Дунайського регіону, таких як Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ.

Фото: АМПУ

Це вже другий лоцманський катер, переданий Україні завдяки співпраці з USAID. Перше судно було збудоване українською компанією "УМС Марин" і передане у травні цього року. У найближчі місяці очікується прибуття третього катера, який також будується в Ізмірі.

Як зауважують в АМПУ, катер названо на честь видатного моряка Бориса Павловича Болотіна, який зробив значний внесок у розвиток лоцманської справи в Україні. Він пройшов шлях від матроса до керівника Єдиної морської лоцманської служби "Дунай", встановивши високу планку професіоналізму та відповідальності.

Фото: АМПУ

Повідомляється, що АМПУ вже залучило понад 1,56 мільярда гривень технічної допомоги для модернізації портової інфраструктури, що суттєво підвищує безпеку та ефективність морських операцій.

Україна модернізує річковий флот

Раніше повідомлялося, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) проведе інвестиційний аналіз «Українського Дунайського пароплавства» перед початком фінансування програми відновлення флоту на суму 86 млн євро.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).

Перше модернізоване судно "Капітан Антипов" вже вирушило у перший рейс.