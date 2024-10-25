Вражаюча швидкість. Перше модернізоване судно УДП вирушає у рейс

Перше модернізоване судно "Капітан Антипов" ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" прямує з Австрії до Сербії, де візьме свій перший вантаж.

Про це повідомляє пресслужба УДП.

За словами членів команди, у судна вражаюча швидкість та відчутна економія палива. Більш точні дані в УДП обіцяють повідомити після першого рейсу, але переконують, що результати перевершують очікування.

Також на верфі ÖSWAG тривають роботи з модернізації вже другого судна того ж типу - Fedir Riabinin.

"Спільно працюють українські та австрійські спеціалісти. Українська команда швидко вчиться та перебирає відповідальність за все більший обсяг робіт", - підкреслюють в УДП.

У компанії наголошують, що програма модернізації річкового флоту не зупиняється, адже міжнародні партнери переконані у необхідності посилення України на Дунаї.

"Також ухвалені стратегічно важливі рішення з боку української сторони. Завдяки підтримці нашого міністерства, з’явилась можливість повноцінно завершити перший етап модернізації – провести заміну двигунів та іншого обладнання на 5 річкових суднах УДП типу Kapitan Antypov", - підкреслили в УДП.

Що змінилось на "Капітан Антипов"

Роботи з модернізації судна виконувала австрійська корабельня ÖSWAG. Її фахівці встановили два нових головних двигуни Mitsubishi та нову систему запуску.

Раніше двигуни запускались архаїчною пневматичною системою, яка часто виходила з ладу. Наразі встановлена група акумуляторів, що значно спрощує процес запуску.

Також на судні встановили два нових дизель-генератора Volvo Penta та нову більш надійну систему охолодження двигунів із замкненою системою циркуляції охолоджувальної рідини (

"Капітан Антипов" побудований 40 років тому на австрійській верфі ÖSWAG. Корпус судна майже в ідеальному стані (у прісній річковій воді судна експлуатуються понад 100 років).

Україна модернізує річковий флот

Раніше повідомлялося, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) проведе інвестиційний аналіз «Українського Дунайського пароплавства» перед початком фінансування програми відновлення флоту на суму 86 млн євро.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).