Впечатляющая скорость. Первое модернизированное судно УДП отправляется в рейс

Первое модернизированное судно "Капитан Антипов" ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" следует из Австрии в Сербию, где возьмет свой первый груз.

Об этом сообщает пресс-служба УДП.

По словам членов команды, у судна поразительная скорость и ощутимая экономия топлива. Более точные данные в УДП обещают сообщить после первого рейса, но утверждают, что результаты превосходят ожидания.

Также на верфи ÖSWAG продолжаются работы по модернизации уже второго судна того же типа – Fedir Riabinin.

"Совместно работают украинские и австрийские специалисты. Украинская команда быстро учится и берет на себя ответственность за все больший объем работ", — подчеркивают в УДП.

В компании отмечают, что программа модернизации речного флота не останавливается, ведь международные партнеры уверены в необходимости усиления Украины на Дунае.

"Также приняты стратегически важные решения со стороны украинской стороны. Благодаря поддержке нашего министерства, появилась возможность полноценно завершить первый этап модернизации – произвести замену двигателей и другого оборудования на 5 речных судах УДП типа Kapitan Antypov", — подчеркнули в УДП.

Что изменилось на "Капитан Антипов"

Работы по модернизации судна выполняла австрийская корабль ÖSWAG. Ее специалисты установили два новых главных двигателя Mitsubishi и новую систему запуска.

Раньше двигатели запускались архаической пневматической системой, часто выходившей из строя. Установлена группа аккумуляторов, что значительно упрощает процесс запуска.

Также на судне установили два новых дизель-генератора Volvo Penta и новую более надежную систему охлаждения двигателей с замкнутой системой циркуляции охлаждающей жидкости.

Капитан Антипов построен 40 лет назад на австрийской верфи ÖSWAG. Корпус судна почти в идеальном состоянии (в пресной речной воде суда эксплуатируются более 100 лет).

Украина модернизирует речной флот

Ранее сообщалось, что Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестиционный анализ " Украинского Дунайского пароходства" перед началом финансирования программы восстановления флота на сумму 86 млн евро.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина начинает модернизацию речного флота "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).