Естонія виділяє додатково ще €400 тисяч у Фонд підтримки енергетики України

Естонія оголосила про рішення перерахувати до Фонду підтримки енергетики України додаткові 400 тисяч євро, збільшуючи таким чином свій загальний внесок до 450 тисяч євро.

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Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Окрім фінансових внесків, Естонія з початку повномасштабного вторгнення передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.

Серед наданого обладнання були два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інші необхідні матеріали.

Нагадаємо, що фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. У останні кілька тижнів до Фонду також внесли кошти або задекларували наміри про внески Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія та Ісландія.

Загальна сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) у фонд наразі перевищує 495 мільйонів євро.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, від різних країн, і фонд накопичив понад 220 мнл євро. Також гроші надійшли від Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.