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Естонія виділяє додатково ще €400 тисяч у Фонд підтримки енергетики України
Естонія оголосила про рішення перерахувати до Фонду підтримки енергетики України додаткові 400 тисяч євро, збільшуючи таким чином свій загальний внесок до 450 тисяч євро.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
Окрім фінансових внесків, Естонія з початку повномасштабного вторгнення передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.
Серед наданого обладнання були два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інші необхідні матеріали.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Нагадаємо, що фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. У останні кілька тижнів до Фонду також внесли кошти або задекларували наміри про внески Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Данія та Ісландія.
Загальна сума внесків спонсорів (перерахованих та задекларованих) у фонд наразі перевищує 495 мільйонів євро.
Фонд підтримки енергетики України
Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.
Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.
За словами міністра енергетики, кошти надходили, від різних країн, і фонд накопичив понад 220 мнл євро. Також гроші надійшли від Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.