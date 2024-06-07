Эстония выделяет дополнительно еще 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Эстония объявила о решении перечислить в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 400 тысяч евро, увеличивая, таким образом, свой общий взнос до 450 тысяч евро.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Помимо финансовых взносов, Эстония с начала полномасштабного вторжения передала Украине 15 грузов с гуманитарной энергетической помощью общим весом 225 тонн.

Среди предоставленного оборудования было два силовых трансформатора, более 100 трансформаторов тока, оборудование для энергетической IT-инфраструктуры и другие необходимые материалы.

Напомним, что фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон весной 2022 года. В последние несколько недель в Фонд также внесли средства или задекларировали намерения о взносах Австралия, Великобритания, Австрия, Швеция, Дания и Исландия.

Общая сумма вкладов спонсоров (перечисленных и задекларированных) в фонд превышает 495 миллионов евро.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Недавно в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый вклад от Дании в размере 5,3 млн евро. Перед этим Великобритания объявила о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины сумму 23 миллиона евро. Впоследствии об очередном взносе в фонд, который составит 5 миллионов евро, объявила Австрия.

По словам министра энергетики, средства поступали, от разных стран, и фонд накопил более 220 млн евро. Также деньги поступили от Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый вклад в Фонд в размере 25 миллионов долларов сделали в ноябре прошлого года.