Исландия дополнительно внесет 667 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

В Исландии решили увеличить помощь украинской энергетике и дополнительно внести в Фонд поддержки энергетики Украины еще 667 тысяч евро. В таком случае вклад страны в фонд вырастет до более чем €2,7 млн.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

"Это уже второй вклад страны. В предыдущий раз Исландия перечислила в Фонд более 2 миллионов евро. Следовательно, общая сумма вклада этой страны-партнера в Фонд вырастет до 2,72 млн евро", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Исландию и отметил, что Фонд поддержки энергетики – это эффективный инструмент, позволяющий закупать необходимое оборудование для ремонтов и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками.

В Минэнерго добавили, что общая сумма взносов в Фонд составляет более 494 миллионов евро.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Недавно в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Дании в размере 5,3 млн евро. Перед этим Великобритания объявила о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины сумму 23 миллиона евро. Впоследствии об очередном взносе в фонд, который составит 5 миллионов евро, объявила Австрия.

По словам министра энергетики, средства поступали, от разных стран, и фонд накопил более 220 млн евро. Также деньги поступили от Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый вклад в Фонд в размере 25 миллионов долларов сделали в ноябре прошлого года.