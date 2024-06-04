Рейтинг найкращі роботодавці Рейтинг найкращих роботодавців
Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Ісландія додатково внесе 667 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

Ісландія додатково внесе 667 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України
Ілюстрація: Міненерго

В Ісландії вирішили збільшити допомогу українській енергетиці і додатково внести до Фонду підтримки енергетики України ще 667 тисяч євро. В такому випадку внесок країни до фонду зросте до понад €2,7 млн.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

"Це вже другий внесок країни. Попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро. Отже, загальна сума внеску цієї країни-партнера до Фонду зросте до 2,72 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко  подякував Ісландії, та зазначив, що Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками.

У Міненерго додали, що загальна сума внесків до Фонду становить понад 494 мільйони євро.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, від різних країн, і фонд накопичив понад 220 мнл євро. Також гроші надійшли від Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

Автор:
Тетяна Гойденко