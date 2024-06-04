Ісландія додатково внесе 667 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України

В Ісландії вирішили збільшити допомогу українській енергетиці і додатково внести до Фонду підтримки енергетики України ще 667 тисяч євро. В такому випадку внесок країни до фонду зросте до понад €2,7 млн.

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Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

"Це вже другий внесок країни. Попереднього разу Ісландія перерахувала до Фонду понад 2 мільйони євро. Отже, загальна сума внеску цієї країни-партнера до Фонду зросте до 2,72 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Ісландії, та зазначив, що Фонд підтримки енергетики – це ефективний інструмент, який дозволяє закуповувати необхідне обладнання для ремонтів і відновлення об’єктів, пошкоджених російськими атаками.

У Міненерго додали, що загальна сума внесків до Фонду становить понад 494 мільйони євро.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, від різних країн, і фонд накопичив понад 220 мнл євро. Також гроші надійшли від Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.