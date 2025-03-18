Расходы Эстонии на оборону в ближайшие годы превысят 5% ВВП

Расходы Эстонии на оборону будут расти в следующем и в ближайшие годы не менее 5%. Такое решение принял сегодня 18 марта эстонский кабинет министров. В ближайшее время правительство должно найти и гарантировать финансовые возможности, чтобы Министерство обороны могло начать подготовку соответствующих тендеров.

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Об этом сообщает ERR.

"Во-первых, мы одобрили принцип, согласно которому базовый уровень оборонного бюджета Эстонии с 2026 года увеличится как минимум до 5% ВВП. Немедленно, расходы на оборону, скорее всего, увеличатся еще в ближайшие годы", — заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Министр обороны Ханно Певкур добавил, что как только финансовый план станет понятным, ведомство приступит к подготовке к проведению государственных тендеров.

"Наша задача сейчас, согласно сегодняшнему решению правительства, как можно быстрее решить с Министерством финансов план, чтобы мы смогли заняться тендерами, подготовкой к ним. Они включают в себя в том числе в значительном объеме развитие системы противовоздушной обороны, дополнительное усиление возможностей для глубоких ударов, а также использование уроков, что возможно. план обороны включает развитие военно-морского флота и новые корабли", — сказал Певкур.

Чтобы найти средства и гарантировать увеличение расходов на оборону, уже в апреле правительство начнет пересмотр государственной бюджетной стратегии, отметила председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас. По ее словам, сегодняшнее решение кабинета министров абсолютно ясно дает понять, что нет времени ждать до августа, когда снова начнется обсуждение стратегии государственного бюджета.

В настоящее время расходы на оборону в Эстонии составляют 3,3% от ВВП страны.

Напомним, в январе государственное предприятие " Морская поисково-спасательная служба " получило новый спасательно-поисковый катер, построенный в Эстонии.