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Швеция планирует увеличить военные расходы на 30 миллиардов долларов
Швеция обнародовала планы потратить дополнительно 300 миллиардов крон (30 миллиардов долларов) на свои вооруженные силы в течение следующих лет, чтобы укрепить обороноспособность страны.
Об этом сообщает Вloomberg.
"Инвестиции, финансируемые за счет кредитов", о которых премьер-министр Ульф Кристерссон объявил 26 марта в Стокгольме, увеличат расходы на оборону крупнейшей страны Северной Европы до 3,5% ее экономического объема к 2030 году по сравнению с предыдущим целевым показателем в 2,6%.
Это происходит на фоне того, что европейские страны во главе с Германией наращивают расходы на оборону, чтобы противостоять росту риска конфронтации с Россией, поскольку президент США Дональд Трамп заявлял о намерении отозвать гарантии безопасности континента.
"Решение основано на оценке того, что на практике мы имеем совершенно новую ситуацию в политике безопасности после вторжения России в Украину, но также и с очень большой неопределенностью в трансатлантических отношениях, и что эта неопределенность останется большой в течение длительного времени", — пояснил Кристерссон.
Правящая коалиция и ее партнеры, шведские демократы, соглашаются, что этот шаг "необходим" и что нынешняя цель "недостаточна", добавил он.
Трамп неоднократно обвинял европейских членов НАТО в том, что они пользуются США, не выделяя достаточных средств на оборону.
Ожидается, что лидеры стран блока установят 3% валового внутреннего продукта как новую цель расходов, когда встретятся на саммите НАТО в Гааге в конце июня. По словам высокопоставленного представителя Североатлантического альянса, НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду увеличить свои запасы вооружения и оборудования примерно на 30% в течение следующих нескольких лет.
Напомним, в расходы Эстонии на оборону будут расти в следующем и ближайшие годы по меньшей мере до 5%. Такое решение принял 18 марта эстонский кабинет Министров.