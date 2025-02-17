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Швеция не исключает отправку своих военных в Украину

войска Швеции
Швеция может отправить миротворцев в Украину. Фото: Йохан Нильссон

Швеция не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину. Они могут помочь в поддержании устойчивого мира.

Об этом сказала министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, передает Sveriges Radio.

По ее словам, шведские миротворцы могут отправиться в Украину, если в этом возникнет необходимость. Однако прежде всего Европа должна думать о том, как достичь "справедливого и устойчивого мира, уважающего международное право".

"Сейчас мы должны сначала договориться о справедливом и устойчивом мире, уважающем международное право, уважающем Украину и, прежде всего, гарантирующем, что Россия не сможет просто отступить, нарастить силы и напасть на Украину или другую страну всего за несколько лет", — заявила глава МИД Швеции.

Британия готова отправить войска в Украину

Комментарий Стенергард появился на фоне заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей. В статье от 16 февраля в Daily Telegraph, в преддверии встречи европейских лидеров в Париже, Стармер написал, что он не принял это решение "легко", но считает, что такая миссия может помочь обеспечить безопасность Британии и всего европейского континента.

"Это предполагает дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины, на которую Британия уже выделила три млрд фунтов стерлингов в год по меньшей мере до 2030 года, — пишет Стармер. — Это также означает готовность и желание внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности Украины с помощью наших собственных войск, если это будет необходимо".

Ранее премьер-министр намекал, что британские войска могут привлечь к поддержке мира в Украине после окончания боевых действий.

Напомним, ранее в интервью The Guardian Зеленский заявил, что если Трампу удастся организовать переговоры между Украиной и Россией, президент Украины планирует предложить обмен территориями, отказавшись от земель в Курской области, которые Киев контролирует.

Автор:
Татьяна Бессараб