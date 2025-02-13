Швеция видит будущее Украины в НАТО при условии выполнения всех необходимых требований

Украина все еще может стать членом НАТО в будущем, если выполнит все условия.

Об этом заявил Министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет Reuters.

"Я не считаю, что членство в НАТО как таковое будет снято с обсуждения для Украины", — сказал Йонсон перед встречей министров обороны альянса в Брюсселе.

Его заявление прозвучало после того, как накануне новый министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к существовавшим до 2014 года не является реалистичной целью и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Глава Пентагона категорически высказался о членстве Украины в НАТО

Комментируя видение администрации президента Дональда Трампа о возможном мирном урегулировании войны, Пит Гегсет подчеркнул, что Украина не должна надеяться, что она сможет вернуть "границы 2014 года". Также не стоит рассчитывать на членство в НАТО.

По его словам, США привержены идее суверенности Украине, но ее членство в НАТО не является реалистичным. "Гонитва в этих иллюзорных целях лишь продолжит войну и повлечет больше страданий", — сказал он.

Украина в свою очередь настаивает на полном восстановлении территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года. Кроме того, Киев требует гарантий безопасности со стороны Запада, в частности, через полноправное членство в НАТО и защиту по статье 5 Североатлантического договора.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у американского президента Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны в Украине .

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней. Этот термин озвучивал раньше сам Келлог. Сообщалось, что он приедет в Украину в середине февраля, но точная дата предстоящего визита пока еще не установлена.