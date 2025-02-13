Швеція бачить майбутнє України в НАТО за умови виконання всіх необхідних вимог

Україна все ще може стати членом НАТО в майбутньому, якщо виконає всі умови.

Про це заявив Міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише Reuters.

"Я не вважаю, що членство в НАТО як таке буде зняте з обговорення для України", - сказав Йонсон перед зустріччю міністрів оборони альянсу в Брюсселі.

Його заява прозвучала після того, як напередодні новопризначений міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Глава Пентагону категорично висловився про членство України в НАТО

Коментуючи бачення адміністрації президента Дональда Трампа щодо можливого мирного врегулювання війни, Піт Гегсет наголосив, що Україна не повинна сподіватися, що вона зможе повернути "кордони 2014 року". Також не варто розраховувати на членство в НАТО.

За його словами, США віддані ідеї суверенності Україні, але її членство в НАТО не є реалістичним. "Гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань", — сказав він.

Україна, своєю чергою, наполягає на повному відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Крім цього, Київ вимагає гарантій безпеки з боку Заходу, зокрема через повноправне членство в НАТО та захист за статтею 5 Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що у американського президента Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни в Україні.

Раніше Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів. Цей термін озвучував раніше сам Келлог. Повідомлялося, що він приїде в Україну у середині лютого, але точна дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена.