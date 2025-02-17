Швеція не виключає відправлення своїх військових в Україну

Швеція не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України. Вони можуть допомогти у підтримці стійкого миру.

Про це сказала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, передає Sveriges Radio.

За її словами, шведські миротворці можуть відправитися до України, якщо у цьому виникне потреба. Однак перш за все Європа має думати про те, як досягти "справедливого та сталого миру, який поважає міжнародне право".

"Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну і, перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити сили і напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років", — заявила очільниця МЗС Швеції.

Британія готова відправити війська в Україну

Коментар Стенергард з’явився на тлі заяви прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про готовність відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обовʼязків. У статті від 16 лютого в Daily Telegraph, напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі, Стармер написав, що він не ухвалив це рішення "легко", але вважає, що така місія може допомогти гарантувати безпеку Британії і всього європейського континенту.

"Це передбачає подальшу підтримку Збройних сил України, на яку Британія вже виділила три млрд фунтів стерлінгів на рік щонайменше до 2030 року, - пише Стармер. - Це також означає готовність і бажання зробити свій внесок у надання гарантій безпеки України за допомогою наших власних військ, якщо це буде необхідно".

Раніше прем'єр-міністр лише натякав, що британські війська можуть залучити до підтримки миру в Україні після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю The Guardian Зеленський заявив, якщо Трампу вдасться організувати переговори між Україною та Росією, президент України планує запропонувати обмін територіями, відмовившись від земель у Курській області, які Київ контролює.