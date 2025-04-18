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Швеция выделит средства на инновационные оборонные разработки для Украины

Боев и Аксельссон обсудили сотрудничество в ОПК
Украина и Швеция обсудили усиление сотрудничества в ОПК / Минобороны

Швеция поддержит украинскую оборону финансово, направив средства на инновационные решения и обеспечит техническое обслуживание БМП CV-90 в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев обсудил детали укрепления сотрудничества в сфере ОПК с представителем шведского правительственного агентства FMV бригадным генералом Йоганом Аксельссоном .

Во время встречи Аксельссон представил украинской стороне перечень перспективных направлений для совместной работы. В свою очередь, Сергей Боев подчеркнул, что для Украины особенно актуальны вопросы противодействия управляемым авиационным бомбам (КАБ) и разработка эффективных средств перехвата вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Одной из главных тем обсуждения стали результаты недавнего визита делегации шведских оборонных компаний в Украину. Стороны предметно рассмотрели разработки по созданию совместных предприятий, которые будут заниматься производством критически важного вооружения на территории Украины.

Особое внимание во время встречи было уделено недавно подписанному меморандуму о сотрудничестве между украинской компанией "Радионикс" и шведским оборонно-промышленным концерном SAAB. Обе стороны отметили важность этого сотрудничества, отметив значительный опыт обеих компаний и их потенциальный вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Важным вопросом повестки дня стало производство шведских боевых машин пехоты CV-90, которые уже зарекомендовали себя как надежная и эффективная техника в условиях боевых действий.

Напомним, Швеция объявила о своем крупнейшем на данный момент пакете военной помощи Украине, стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. В него входит поддержка противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, спутниковой связи и укрепление морского потенциала.

Автор:
Татьяна Бессараб