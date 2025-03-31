- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Швеция выделяет Украине рекордные 1,6 млрд долларов военной помощи
Швеция объявила о своем крупнейшем на данный момент пакете военной помощи Украине, стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. В него входит поддержка противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, спутниковой связи и укрепление морского потенциала.
Об этом сообщил министр обороны Швеции Поль Джонсон.
О помощи
Отмечается, что шведское Управление оборонного оборудования (FMV) проанализировало возможности рынка производства оборонной техники с короткими сроками поставки – от 0 до 24 месяцев.
В рамках этого пакета Швеция планирует закупить новое вооружение для оборонной промышленности на сумму около 912 млн долларов.
Важная часть международной военной помощи предоставляется по многосторонним инициативам, коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а также путем закупок в украинских оборонных предприятиях за счет доноров. Швеция выделит в поддержку этих фондов и инициатив около 465 миллионов долларов.
В пакет поддержки также входят материальные ресурсы из составов Вооруженных сил Швеции, а также запасные части для ранее предоставленного оборудования общей стоимостью около 93 млн долларов.
Новый пакет помощи предусматривает поставку:
- пулеметов m/58;
- боеприпасов;
- около 100 машин разных типов для обслуживания авиабаз и другого оборудования.
Для поддержки оборонного экспорта будет введена экспортная гарантия, позволяющая дополнить закупки для пожертвований Украине.
Это позволит большему числу компаний присоединиться к поддержке Украины, поставляя необходимое оборудование вместе с закупками, осуществленными шведским FMV. На эту инициативу предусмотрено 46 млн долларов.
Шведскому FMV также будет поручено выявлять, тестировать и финансировать военные разработки от небольших технологических компаний, нуждающихся в проверке или масштабировании для использования в Украине.
В этой связи Швеция создает своеобразное "логово драконов" – платформу для отбора и внедрения инновационных решений в сфере военной поддержки Украины.
Напомним, Швеция обнародовала планы потратить дополнительно 300 миллиардов крон (30 миллиардов долларов) на свои вооруженные силы в течение следующих лет, чтобы укрепить обороноспособность страны.