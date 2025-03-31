Швеция выделяет Украине рекордные 1,6 млрд долларов военной помощи

Швеция объявила о своем крупнейшем на данный момент пакете военной помощи Украине, стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. В него входит поддержка противовоздушной обороны, артиллерийского вооружения, спутниковой связи и укрепление морского потенциала.

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Об этом сообщил министр обороны Швеции Поль Джонсон.

О помощи

Отмечается, что шведское Управление оборонного оборудования (FMV) проанализировало возможности рынка производства оборонной техники с короткими сроками поставки – от 0 до 24 месяцев.

В рамках этого пакета Швеция планирует закупить новое вооружение для оборонной промышленности на сумму около 912 млн долларов.

Важная часть международной военной помощи предоставляется по многосторонним инициативам, коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а также путем закупок в украинских оборонных предприятиях за счет доноров. Швеция выделит в поддержку этих фондов и инициатив около 465 миллионов долларов.

В пакет поддержки также входят материальные ресурсы из составов Вооруженных сил Швеции, а также запасные части для ранее предоставленного оборудования общей стоимостью около 93 млн долларов.

Новый пакет помощи предусматривает поставку:

пулеметов m/58;

боеприпасов;

около 100 машин разных типов для обслуживания авиабаз и другого оборудования.

Для поддержки оборонного экспорта будет введена экспортная гарантия, позволяющая дополнить закупки для пожертвований Украине.

Это позволит большему числу компаний присоединиться к поддержке Украины, поставляя необходимое оборудование вместе с закупками, осуществленными шведским FMV. На эту инициативу предусмотрено 46 млн долларов.

Шведскому FMV также будет поручено выявлять, тестировать и финансировать военные разработки от небольших технологических компаний, нуждающихся в проверке или масштабировании для использования в Украине.

В этой связи Швеция создает своеобразное "логово драконов" – платформу для отбора и внедрения инновационных решений в сфере военной поддержки Украины.

Напомним, Швеция обнародовала планы потратить дополнительно 300 миллиардов крон (30 миллиардов долларов) на свои вооруженные силы в течение следующих лет, чтобы укрепить обороноспособность страны.