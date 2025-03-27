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Германия предоставит Украине новое вооружение: ПВО, ракеты, дроны и радары
Германия предоставит Украине новые партии вооружений для защиты от российских атак, включая системы ПВО, ракеты, беспилотники и радары.
Об этом сообщила и.о. главы МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции в Берлине с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной, передает Укринформ.
"Мы знаем, что настоящий мир не приходит из-за капитуляции. Те, кто давят на Украину, чтобы она уступила, договариваются не о мире, а об очередной эскалации. Прекращение огня на условиях Путина было бы не завершением войны, а прелюдией к следующему наступлению… Наш ответ на войну Путина – мир через силу."
Бербок подчеркнула важность предложения Еврокомиссии по развитию европейской оборонной промышленности. Она считает, что создание Европейского оборонного союза – это неизбежный процесс. По ее мнению, это предполагает не только усиление и координацию вооружения, но укрепление политической способности к совместным действиям.
В свою очередь эстонский министр иностранных дел подчеркнул, что Украина полностью готова к прекращению огня и справедливому, продолжительному миру. Он отметил, что Украина вместе с США две недели назад предложила прекращение огня, но Россия не изъявила желания к этому и именно она может остановить кровопролитие.
Министр подчеркнул необходимость гарантирования, что во время этих переговоров и позже не будет никаких договоренностей об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы.
Украина получит от Эстонии военную помощь на сумму 100 миллионов евро
Украина официально передала Эстонии список пожеланий по военной помощи, которую Таллин теперь срочно закупит у отечественных оборонных компаний. В список входят беспилотные летательные аппараты, беспилотные наземные транспортные средства, водные суда, медицинское оборудование и другая продукция эстонского оборонного сектора.
По словам Министра обороны Эстонии Ханно Певкура, страна еще в прошлом году обязалась выделять на военную поддержку Украины ежегодно не менее 0,25% своего ВВП.
В этом году сумма будет увеличена еще на четверть. Теперь, получив официальный запрос от Украины, эстонская сторона сможет как можно быстрее заключить контракты и осуществить поставки.
Напомним, 17 марта правительство Германии сообщило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В обновленный список вошло значительное количество техники, боеприпасов и средств разминирования.