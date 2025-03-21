В Германии одобрили выделение €3 млрд военной помощи для Украины

Бюджетный комитет Германии принял в пятницу решение о разрешении предоставить еще EUR3 млрд ($3,25 млрд) военной помощи для Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Историческое решение в Германии для безопасности Европы! +3 млрд евро военной помощи Украине (не менее 7 млрд евро в 2025). Реформа долговых ограничений для расходов на оборону", — говорится в сообщении.

Согласно документу Министерства финансов, уходящее в отставку правительство Германии согласовало выделение дополнительных €3 млрд на военную помощь Украине в 2025 году после того, как законодатели утвердили планы финансовой реформы.

В письме министерство также подтвердило дополнительные расходы в размере €2,547 млрд. на текущий год. Учитывая другие суммы, в том числе возмещение из Европейского фонда мира, Германия в целом предоставит Украине €3 млрд.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность Германии за новый пакет военной помощи на сумму €3 млрд, подчеркнув, что эта помощь будет способствовать сохранению жизней.

"Дополнительная военная помощь поможет укрепить наши возможности в противовоздушной обороне, артиллерии, беспилотниках, бронетехнике, средствах разминирования и других сферах", — подчеркнул он.

О помощи Германии

17 марта правительство Германии сообщило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В обновленный список вошло значительное количество техники, боеприпасов и средств разминирования.

Добавим, по состоянию на конец 2024 года общая помощь Германии Украине составила 37 млрд евро. Это больше всего среди всех европейских государств.

Ранее Германия передала Украине пакет гуманитарной помощи на сумму €200 миллионов в преддверии зимы.