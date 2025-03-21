У Німеччині схвалили виділення €3 млрд військової допомоги для України

Бюджетний комітет Німеччини ухвалив у п’ятницю рішення про дозвіл надати ще EUR3 млрд ($3,25 млрд) військової допомоги для України.

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Про це повідомляє пресслужба посольства Німеччини в Україні.

"Історичне рішення в Німеччині для безпеки Європи! +3 млрд євро військової допомоги Україні (щонайменше 7 млрд євро у 2025). Реформа боргових обмежень для видатків на оборону", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом Міністерства фінансів, уряд Німеччини, який йде у відставку, погодив виділення додаткових €3 млрд на військову допомогу Україні в 2025 році після того, як законодавці затвердили плани фінансової реформи.

У листі міністерство також підтвердило додаткові витрати в розмірі €2,547 млрд на поточний рік. Враховуючи інші суми, зокрема відшкодування з Європейського фонду миру, Німеччина загалом надасть Україні €3 млрд.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив подяку Німеччині за новий пакет військової допомоги на суму €3 млрд, підкресливши, що ця допомога сприятиме збереженню життів.

"Додаткова військова допомога допоможе зміцнити наші можливості в протиповітряній обороні, артилерії, безпілотниках, бронетехніці, засобах для розмінування та інших сферах", - наголосив він.

Про допомогу Німеччини

17 березня уряд Німеччини повідомив про надання Україні нового пакета військової допомоги. До оновленого переліку увійшла значна кількість техніки, боєприпасів та засобів розмінування.

Додамо, станом на кінець 2024 року загальна допомога Німеччини Україні склала 37 млрд євро. Це найбільше серед усіх європейських держав.

Раніше Німеччина передала Україні пакет гуманітарної допомоги на суму €200 мільйонів напередодні зими.